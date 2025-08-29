Cidade baiana atinge marca histórica de habitantes e lidera crescimento no estado Juazeiro alcançou a marca de 256.122 moradores, segundo dados atualizados do IBGE publicados nesta quarta-feira (27). O número representa... Sociedade Online|Do R7 29/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h58 ) twitter

Juazeiro alcançou a marca de 256.122 moradores, segundo dados atualizados do IBGE publicados nesta quarta-feira (27). O número representa um crescimento de 7,7% em apenas três anos, superando o avanço médio da Bahia (5,1%) e do Brasil (1,44%) no mesmo período.

Para saber mais sobre esse crescimento impressionante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

