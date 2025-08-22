Cinco integrantes de facções criminosas são localizados em operação conjunta na Bahia
Cinco integrantes de facções com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foram localizados nas últimas 24 horas...
Cinco integrantes de facções com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foram localizados nas últimas 24 horas durante a Operação Intervenção. A ação foi coordenada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) e contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, além das Polícias Civil, Militar, Federal e Técnica. Armas, munições e drogas também foram apreendidas durante a operação.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
