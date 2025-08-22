Cinco integrantes de facções criminosas são localizados em operação conjunta na Bahia Cinco integrantes de facções com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foram localizados nas últimas 24 horas... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco integrantes de facções criminosas são localizados em operação conjunta na Bahia Sociedade Online

Cinco integrantes de facções com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foram localizados nas últimas 24 horas durante a Operação Intervenção. A ação foi coordenada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) e contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, além das Polícias Civil, Militar, Federal e Técnica. Armas, munições e drogas também foram apreendidas durante a operação.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Três homens são presos no Engenho Velho da Federação

Polícia Civil prende envolvidos em tráfico de drogas na Chapada Diamantina

Semob inicia vistorias obrigatórias de táxis em Salvador