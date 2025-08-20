Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

CNH gratuita: prazo final para entrega de documentos vai até 29 de agosto

Os aprovados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, do Governo da Bahia, têm até o dia 29 de agosto para entregar a documentação...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

CNH gratuita: prazo final para entrega de documentos vai até 29 de... Sociedade Online

Os aprovados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, do Governo da Bahia, têm até o dia 29 de agosto para entregar a documentação exigida nas unidades do Detran-BA. A lista com os nomes dos selecionados já está disponível no portal ba.gov.br, e quem perder o prazo será desclassificado. Não haverá prorrogação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.