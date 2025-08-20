CNH gratuita: prazo final para entrega de documentos vai até 29 de agosto Os aprovados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, do Governo da Bahia, têm até o dia 29 de agosto para entregar a documentação... Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CNH gratuita: prazo final para entrega de documentos vai até 29 de... Sociedade Online

Os aprovados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, do Governo da Bahia, têm até o dia 29 de agosto para entregar a documentação exigida nas unidades do Detran-BA. A lista com os nomes dos selecionados já está disponível no portal ba.gov.br, e quem perder o prazo será desclassificado. Não haverá prorrogação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Sociedade Online:

Delegado detalha atuação da Delegacia do Consumidor

Advogado criminalista fala sobre caso de maratonista atropelado

Operação da PF mira venda de dados do INSS