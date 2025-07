CNU será aplicado em 18 cidades da Bahia; veja quais são Dezoito cidades baianas vão aplicar as provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O edital foi publicado... Sociedade Online|Do R7 01/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h17 ) twitter

Dezoito cidades baianas vão aplicar as provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O edital foi publicado nesta segunda-feira (30), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ao todo, o concurso será realizado em 228 municípios de todos os estados e no Distrito Federal.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre as cidades e detalhes do concurso!

