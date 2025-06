Com Alceu Valença e Falamansa, confira programação completa do São João no Pelourinho nesta segunda-feira (23) Com apresentações do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença e da banda Falamansa, o São João do Pelourinho começa às 19h30.

Sociedade Online|Do R7 23/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share