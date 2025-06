Com atrações tradicionais, São João no Pelourinho supera Parque de Exposições em número de público Com performances de Flávio José e Geraldo Azevedo, mesmo embaixo de chuva, mais de 50 mil pessoas arrastaram o pé no Largo do Pelourinho... Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h17 ) twitter

Contradizendo a afirmação que músicas tradicionais não geram demanda nos festejos juninos, a abertura do São João no Pelourinho, nesta quinta-feira (19), superou o segundo dia do principal ponto da festa em Salvador, o Parque de Exposições. Com performances de Flávio José e Geraldo Azevedo, mesmo embaixo de chuva, mais de 50 mil pessoas arrastaram o pé no Largo do Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana.

