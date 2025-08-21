Comandante da PM-BA detalha operações Força Total e Dôminus na capital
Nesta quinta-feira (21), a Polícia Militar da Bahia lançou mais uma etapa da Operação Força Total, ação nacional de reforço policial...
Nesta quinta-feira (21), a Polícia Militar da Bahia lançou mais uma etapa da Operação Força Total, ação nacional de reforço policial, com foco no combate direto à criminalidade. O ponto de partida foi o Bairro da Paz, em Salvador, com o comando do próprio Coronel Magalhães, comandante-geral da PM baiana.
Para mais detalhes sobre as operações e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
