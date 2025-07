Comemorações do 2 de Julho alteram trânsito em Salvador a partir desta terça-feira (1°); confira pontos Os bairros atingidos são: Pirajá, Lapinha e Campo Grande, que sediarão os tradicionais rituais cívicos. Sociedade Online|Do R7 01/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h16 ) twitter

Os festejos pela Independência do Brasil na Bahia, comemorados no 2 de julho, provocando alterações no trânsito de Salvador. Os bairros atingidos são: Pirajá, Lapinha e Campo Grande, que sediarão os tradicionais rituais cívicos.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e as áreas afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

