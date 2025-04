Concurso Público na Bahia oferece vagas para capital e interior O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (Core-BA), abriu um concurso oferecendo vagas para candidatos... Sociedade Online|Do R7 01/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h27 ) twitter

Concurso Público na Bahia oferece vagas para capital e interior

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (Core-BA), abriu um concurso oferecendo vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Dependendo do cargo, os salários podem variar de R$ 2.166,71 a R$ 8.325,11.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

