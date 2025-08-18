Conferência Internacional Distritos Criativos reúne grandes nomes em Salvador Entre os dias 20 e 23 de agosto, a capital baiana sedia o encontro que reúne cerca de 200 participantes, entre gestores culturais,... Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h58 ) twitter

Conferência Internacional Distritos Criativos reúne grandes nomes em Salvador Sociedade Online

Salvador recebe a Conferência Internacional Distritos Criativos – Conectando Iniciativas, Impulsionando Ecossistemas. Entre os dias 20 e 23 de agosto, a capital baiana sedia o encontro que reúne cerca de 200 participantes, entre gestores culturais, empreendedores, artistas e representantes de instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

