Confira a programação do São João no Parque de Exposições nesta sexta-feira (20)

Hoje se inicia o terceiro dia dos festejos juninos no Parque de exposições, na Avenida Paralela, em Salvador. O governo da Bahia investiu mais de R$ 18 milhões nas atrações da festa, contando com personalidades importantes no cenário musical brasileiro, nomes como Bell Marques, Psirico e Thierry estão confirmados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de toda a programação!

