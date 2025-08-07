Confira agenda completa da Superbahia para esta quinta-feira (7) Segue nesta quinta-feira (7), no Centro de Convenções de Salvador, a Superbahia 2025, feira que reúne centenas de profissionais do... Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h58 ) twitter

Segue nesta quinta-feira (7), no Centro de Convenções de Salvador, a Superbahia 2025, feira que reúne centenas de profissionais do setor supermercadista em busca de inovação, conhecimento e oportunidades de negócio. Em sua 14ª edição, o evento é considerado a maior feira do setor no Norte e Nordeste.

Para mais detalhes sobre a programação e os eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

