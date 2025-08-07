Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Confira agenda completa da Superbahia para esta quinta-feira (7)

Segue nesta quinta-feira (7), no Centro de Convenções de Salvador, a Superbahia 2025, feira que reúne centenas de profissionais do...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Confira agenda completa da Superbahia para esta quinta-feira (7) Sociedade Online

Segue nesta quinta-feira (7), no Centro de Convenções de Salvador, a Superbahia 2025, feira que reúne centenas de profissionais do setor supermercadista em busca de inovação, conhecimento e oportunidades de negócio. Em sua 14ª edição, o evento é considerado a maior feira do setor no Norte e Nordeste.

Para mais detalhes sobre a programação e os eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.