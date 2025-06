Confira programação do São João no Pelourinho nesta sexta-feira (20) A programação integra o São João 2025, realizado pelo Governo do Estado, que já investiu mais de R$ 18 milhões nas atrações da festa... Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h17 ) twitter

Confira programação do São João no Pelourinho nesta sexta-feira (20) Sociedade Online

Acontece, nesta sexta-feira (20), o segundo dia dos festejos juninos no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. A programação integra o São João 2025, realizado pelo Governo do Estado, que já investiu mais de R$ 18 milhões nas atrações da festa, contando com personalidades importantes no cenário musical brasileiro.

