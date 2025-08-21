Logo R7.com
Confronto entre torcidas organizadas termina com 24 detidos

Uma briga envolvendo supostos integrantes de uma torcida organizada do Bahia, causou tumulto na noite de quarta-feira (20), na região...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Uma briga envolvendo supostos integrantes de uma torcida organizada do Bahia, causou tumulto na noite de quarta-feira (20), na região do Largo do Tanque, em Salvador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens trocando socos e arremessando pedras uns nos outros. A Polícia Militar foi acionada e localizou 24 pessoas, entre elas oito adolescentes.

