Confronto entre torcidas organizadas termina com 24 detidos
Uma briga envolvendo supostos integrantes de uma torcida organizada do Bahia, causou tumulto na noite de quarta-feira (20), na região...
Uma briga envolvendo supostos integrantes de uma torcida organizada do Bahia, causou tumulto na noite de quarta-feira (20), na região do Largo do Tanque, em Salvador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens trocando socos e arremessando pedras uns nos outros. A Polícia Militar foi acionada e localizou 24 pessoas, entre elas oito adolescentes.
