Coordenadora detalha ações da Patrulha Maria da Penha

Hoje se completam 19 anos da implementação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que tem como objetivo proteger mulheres vítimas...

Sociedade Online|Do R7

Hoje se completam 19 anos da implementação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que tem como objetivo proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Para comentar sobre o assunto, o Balanço Geral recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), a coordenadora da Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal de Salvador, Géssica Reis.

Para mais detalhes sobre as ações da Patrulha Maria da Penha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

