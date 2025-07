Copa 2 de Julho chega à última rodada neste domingo com oito vagas às oitavas em disputa Metade das vagas para as oitavas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 já estão definidas e a outra metade estará em disputa... Sociedade Online|Do R7 06/07/2025 - 11h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 11h56 ) twitter

Metade das vagas para as oitavas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 já estão definidas e a outra metade estará em disputa na última rodada da fase de grupos neste domingo, 06. Mais seis equipes (Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Seleção Brasileira, Seleção de Lauro de Freitas e Vitória) se juntaram a Bahia e Goiás, após os resultados deste sábado, 05, garantido a participação do mata-mata na maior competição sub-15 do país organizada pelo Governo do Estado da Bahia.

Não perca a chance de acompanhar todos os detalhes dessa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

