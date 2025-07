Copa 2 de Julho entra na reta final; confira confrontos das semifinais A quarta-feira (9) foi de fortes emoções na Copa 2 de Julho! Com o fim das quartas de final, quatro equipes seguem vivas na briga pelo... Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Copa 2 de Julho entra na reta final; confira confrontos das semifinais Sociedade Online

A quarta-feira (9) foi de fortes emoções na Copa 2 de Julho! Com o fim das quartas de final, quatro equipes seguem vivas na briga pelo título. As semifinais acontecem nesta sexta-feira (11), no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Não perca nenhum detalhe dessa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online!

Leia Mais em Sociedade Online:

Câmara aprova fim dos testes em animais para cosméticos

Confira oportunidades de emprego em Salvador nesta quinta-feira (10)

Tenóbio explica na Rádio Sociedade motivo de saída da base de Débora Regis