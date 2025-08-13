Logo R7.com
Corpo com sinais brutais de violência é encontrado no Cabula

Moradores da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador, amanheceram nesta quarta-feira (13) com uma surpresa desagradável. O corpo...

Moradores da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador, amanheceram nesta quarta-feira (13) com uma surpresa desagradável. O corpo de um homem foi encontrado com claro sinais de violência e disparos na região da cabeça e partes genitais.

