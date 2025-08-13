Corpo com sinais brutais de violência é encontrado no Cabula
Moradores da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador, amanheceram nesta quarta-feira (13) com uma surpresa desagradável. O corpo...
Moradores da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador, amanheceram nesta quarta-feira (13) com uma surpresa desagradável. O corpo de um homem foi encontrado com claro sinais de violência e disparos na região da cabeça e partes genitais.
Moradores da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador, amanheceram nesta quarta-feira (13) com uma surpresa desagradável. O corpo de um homem foi encontrado com claro sinais de violência e disparos na região da cabeça e partes genitais.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: