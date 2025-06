Correios disponibiliza resposta sobre descontos no INSS a partir de hoje (16) A partir desta segunda-feira (16), aposentados e pensionistas do INSS podem verificar, nas agências dos Correios, as respostas das...

Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share