Costa do Sauípe Recebe Torneio de Tênis Challenger 125 Entre os dias 19 e 26 de outubro, a Costa do Sauípe volta a sediar um dos principais torneios de tênis do Brasil: o Costa do Sauípe... Sociedade Online|Do R7 01/04/2025 - 10h27

Entre os dias 19 e 26 de outubro, a Costa do Sauípe volta a sediar um dos principais torneios de tênis do Brasil: o Costa do Sauípe Open, evento de nível ATP Challenger 125. A competição distribuirá US$ 200 mil em premiação e 125 pontos no ranking da ATP ao campeão, reforçando a importância do torneio no circuito profissional.

