Criminosos são presos após série de assaltos em bairros nobres de Salvador Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil da Bahia na tarde desta terça-feira (26), suspeitos de cometer uma série de... Sociedade Online|Do R7 27/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h17 ) twitter

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil da Bahia na tarde desta terça-feira (26), suspeitos de cometer uma série de assaltos nas regiões da Barra e Ondina, em Salvador. A dupla, com histórico criminal por tráfico de drogas e roubo, foi capturada durante uma operação integrada entre equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

