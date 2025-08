Das ondas do rádio à tela do YouTube: A voz da Sociedade no futebol Em um momento em que a tecnologia transforma a forma de consumir o futebol, as vozes emblemáticas do rádio traduzem os sentimentos... Sociedade Online|Do R7 02/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 02/08/2025 - 09h38 ) twitter

Em um momento em que a tecnologia transforma a forma de consumir o futebol, as vozes emblemáticas do rádio traduzem os sentimentos de cada lance e transformam a emoção do torcedor em euforia no grito de gol. Na Bahia, esses narradores marcantes ainda pulsam nas transmissões do AM e FM, onde profissionais, veteranos e iniciantes, seguem contando essa história, e agora com um novo estilo.

Para saber mais sobre essa emocionante junção entre rádio e YouTube, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

