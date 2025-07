Sociedade Online |Do R7

Data do velório de Preta Gil é divulgada De acordo com comunicado da família nas redes sociais, a cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h.

O corpo da cantora Preta Gil será velado na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com comunicado da família nas redes sociais, a cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h.

