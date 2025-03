Debate sobre o Dique do Cabrito: vereadora Isabela Sousa convoca audiência pública A vereadora de Salvador, Isabela Sousa (Cidadania), afirmou nesta segunda-feira (31), em entrevista ao programa Sociedade Urgente,... Sociedade Online|Do R7 31/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h26 ) twitter

Debate sobre o Dique do Cabrito: vereadora Isabela Sousa convoca audiência pública

A vereadora de Salvador, Isabela Sousa (Cidadania), afirmou nesta segunda-feira (31), em entrevista ao programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia, apresentado por Adelson Carvalho, que o Dique do Cabrito se encontra em estado de abandono, sendo um "lixão a céu aberto". Segundo a parlamentar, há um aporte financeiro de R$ 58 milhões destinado a melhorias no local, conforme apontado pelo Portal da Transparência.

Para mais detalhes sobre a audiência pública e a situação do Dique do Cabrito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

