Definida pela CBF data para apresentar modelo de Fair Play Financeiro
Representantes de 34 clubes se reuniram com a direção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta 2ª feira (11.ago.2025), no Rio de Janeiro, para começar a discutir a criação de um modelo de fair play financeiro para o esporte no país. A CBF projeta apresentar um documento final em 26 novembro, durante um evento da confederação em São Paulo. Até lá, receberá sugestões para a elaboração de regras de gestão de recursos, prática já presente nas ligas europeias há décadas…
