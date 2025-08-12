Definida pela CBF data para apresentar modelo de Fair Play Financeiro Representantes de 34 clubes se reuniram com a direção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta 2ª feira (11.ago.2025), no... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

Definida pela CBF data para apresentar modelo de Fair Play Financeiro Sociedade Online

Representantes de 34 clubes se reuniram com a direção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta 2ª feira (11.ago.2025), no Rio de Janeiro, para começar a discutir a criação de um modelo de fair play financeiro para o esporte no país. A CBF projeta apresentar um documento final em 26 novembro, durante um evento da confederação em São Paulo. Até lá, receberá sugestões para a elaboração de regras de gestão de recursos, prática já presente nas ligas europeias há décadas…

