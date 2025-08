Denúncia de racismo contra Atakarejo expõe possível quebra de acordo com o MP Além do constrangimento sofrido dentro do supermercado, a vítima afirma que não recebeu qualquer assistência da empresa após o episódio... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h39 ) twitter

Denúncia de racismo contra Atakarejo expõe possível quebra de acordo com o... Sociedade Online

A denúncia feita por Laura Nascimento, jovem negra de 19 anos acusada injustamente de furto em uma unidade do Atakadão Atakarejo em Salvador, ganhou novos desdobramentos. Além do constrangimento sofrido dentro do supermercado, a vítima afirma que não recebeu qualquer assistência da empresa após o episódio, que ocorreu na última sexta-feira (1).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre este caso impactante.

