Deputada celebra aniversário do ECA e cobra direitos para crianças do sertão A deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA) fez um pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, onde celebrou os 35... Sociedade Online|Do R7 17/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputada celebra aniversário do ECA e cobra direitos para crianças do sertão Sociedade Online

A deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA) fez um pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, onde celebrou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e destacou os avanços conquistados desde e a criação da lei, mas também alertando para a dura realidade vivida por muitas crianças no sertão baiano. Para ela, o ECA é uma grande conquista, porém, no sertão ainda existem crianças sem água, comida, e transporte para ir à escola.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e saiba mais sobre a luta pelos direitos das crianças no Brasil!

Leia Mais em Sociedade Online:

Câmara aprova projeto que destina bilhões do pré-sal a fazendeiros

Estagiário da Rádio Sociedade emociona Jéssica com poema vencedor de festival

Kiki Bispo fala sobre greve dos professores