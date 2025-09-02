Deputado fala que Jerônimo entrega kit enganação a prefeitos O deputado estadual Rubinho (União Brasil), em entrevista a Adelson Carvalho durante o programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade... Sociedade Online|Do R7 02/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h58 ) twitter

O deputado estadual Rubinho (União Brasil), em entrevista a Adelson Carvalho durante o programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia, nesta terça-feira (2), criticou o governador Jerônimo Rodrigues ao afirmar que o que é entregue aos prefeitos não passa de um “kit enganação”. A declaração foi feita após ser questionado sobre o número de prefeitos que têm integrado a base governista.

