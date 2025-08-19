Logo R7.com
Deputado Niltinho critica falta de diálogo em federação entre PP e União Brasil

Durante a entrevista ao Sociedade Urgente nesta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) respondeu a uma pergunta feita...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Durante a entrevista ao Sociedade Urgente nesta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) respondeu a uma pergunta feita pela jornalista e produtora Maysa Polcri, que questionou se a federação entre PP e União Brasil teria como pano de fundo um possível apoio conjunto a uma candidatura presidencial em 2026, especialmente após o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, do União Brasil, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre as críticas de Niltinho e o futuro político do PP na Bahia!

