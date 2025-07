Deputados baianos votam projeto de aprovação automática A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, votou, nesta quarta-feira (9), o projeto que acaba com a aprovação automática de alunos... Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 07h37 ) twitter

Deputados baianos votam projeto de aprovação automática Sociedade Online

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, votou, nesta quarta-feira (9), o projeto que acaba com a aprovação automática de alunos nas escolas brasileiras.Durante o processo, houve empate e o resultado final veio após o voto do relator do projeto, deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

