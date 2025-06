Descarte de pneus inservíveis é assunto no Bahia Farm Show 2025 O descarte correto dos pneus inservíveis é um grande contribuinte para a preservação do meio ambiente. O descarte incorreto desses... Sociedade Online|Do R7 14/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 08h35 ) twitter

Descarte de pneus inservíveis é assunto no Bahia Farm Show 2025 Sociedade Online

O descarte correto dos pneus inservíveis é um grande contribuinte para a preservação do meio ambiente. O descarte incorreto desses pneus pode causar poluição do solo, água e ar. Além de contribuir para a proliferação de doenças como a dengue. A degradação dos pneus pode levar séculos, e a liberação de substâncias químicas contaminam o meio ambiente.

Para saber mais sobre as iniciativas e discussões em torno do descarte de pneus, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

