Desconto no IPVA para placas de final 1 vai até esta quinta-feira

Vai até esta quinta-feira (27) o prazo para o pagamento do IPVA com 8% de desconto para veículos com placa de final 1. O desconto será concedido apenas para quem quitar o tributo em cota única. Quem preferir pagar parcelado, em cinco vezes, sem o desconto, a primeira cota também é no dia 27 de março. Para os proprietários de veículos com placa de final 2, os prazos vão até sexta-feira (28). O calendário do IPVA 2025 está disponível no site www.sefaz.ba.gov.br.

