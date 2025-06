Desfile do 2 de Julho contará com mais de 150 fanfarras em todo o Estado Estudantes que atuam nas fanfarras escolares dos colégios estaduais voltam às ruas para o Desfile Cívico ao 2 de Julho, em Salvador... Sociedade Online|Do R7 29/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 11h36 ) twitter

Estudantes que atuam nas fanfarras escolares dos colégios estaduais voltam às ruas para o Desfile Cívico ao 2 de Julho, em Salvador. Este ano, o cortejo, que parte do Largo da Lapinha e segue pela Avenida Sete de Setembro até o Campo Grande, contará com 26 unidades escolares representando a rede estadual da capital baiana e Região Metropolitana e outras 128 do interior da Bahia.

Para mais detalhes sobre este evento cívico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

