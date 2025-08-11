Detento aproveita banho de sol e foge de presídio em Salvador Na manhã deste sábado (10), um detento identificado como José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do Presídio de Salvador, localizado... Sociedade Online|Do R7 11/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 07h38 ) twitter

Na manhã deste sábado (10), um detento identificado como José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do Presídio de Salvador, localizado na Mata Escura, durante o banho de sol.

