Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Detento aproveita banho de sol e foge de presídio em Salvador

Na manhã deste sábado (10), um detento identificado como José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do Presídio de Salvador, localizado...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Detento aproveita banho de sol e foge de presídio em Salvador Sociedade Online

Na manhã deste sábado (10), um detento identificado como José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do Presídio de Salvador, localizado na Mata Escura, durante o banho de sol.

Para mais detalhes sobre essa fuga impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.