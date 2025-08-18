Diego Brito fala sobre operação da motofaixa em Salvador A primeira motofaixa de Salvador entrou em funcionamento no dia 10 de março deste ano. Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diego Brito fala sobre operação da motofaixa em Salvador Sociedade Online

Na manhã desta segunda-feira (18), em entrevista ao Sociedade Urgente, programa da Rádio Sociedade da Bahia apresentado por Adelson Carvalho, o superintendente de Trânsito de Salvador, Diego Brito, falou sobre a operação da motofaixa instalada na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Avenida Bonocô.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações sobre a motofaixa em Salvador!

Leia Mais em Sociedade Online:

Adelson Carvalho entrevista Diego Brito, superintendente da Transalvador

Fabrício Cunha se revolta com atropelamento de maratonista em Salvador

Saiba como a Transalvador atua na porta das escolas