Diego Brito fala sobre operação da motofaixa em Salvador

A primeira motofaixa de Salvador entrou em funcionamento no dia 10 de março deste ano.

Sociedade Online|Do R7

Na manhã desta segunda-feira (18), em entrevista ao Sociedade Urgente, programa da Rádio Sociedade da Bahia apresentado por Adelson Carvalho, o superintendente de Trânsito de Salvador, Diego Brito, falou sobre a operação da motofaixa instalada na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Avenida Bonocô.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações sobre a motofaixa em Salvador!

