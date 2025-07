Diretor de Iluminação critica impunidade: ‘Fica duas horas preso e volta a furtar’ O diretor de Iluminação Pública de Salvador, Angêlo Magalhães, comentou sobre a aprovação do projeto de lei que aumenta a pena para... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h17 ) twitter

O diretor de Iluminação Pública de Salvador, Angêlo Magalhães, comentou sobre a aprovação do projeto de lei que aumenta a pena para furto de cabos de energia e telefonia, durante entrevista ao Direto ao Assunto, com Adelson Carvalho, nesta quarta-feira (9). O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira (8) e agora segue para sanção presidencial.

Para saber mais sobre as críticas do diretor e a situação da segurança em Salvador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

