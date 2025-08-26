Logo R7.com
Diretor de Turismo considera exagerados os relatos negativos sobre Salvador

Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, afirmou em entrevista ao Conexão Sociedade, com Jéssica Smetack, nesta terça-feira (...

Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, afirmou em entrevista ao Conexão Sociedade, com Jéssica Smetack, nesta terça-feira (26), que muitas experiências negativas de turismo na cidade são exageradas. Questionado sobre a imagem de Salvador como uma cidade violenta, ele ressaltou que a questão da segurança pública não afeta os principais pontos turísticos da capital baiana.

Para saber mais sobre a visão do diretor e entender melhor a realidade do turismo em Salvador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

