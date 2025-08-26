Diretor de Turismo considera exagerados os relatos negativos sobre Salvador Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, afirmou em entrevista ao Conexão Sociedade, com Jéssica Smetack, nesta terça-feira (... Sociedade Online|Do R7 26/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h19 ) twitter

Diretor de Turismo considera exagerados os relatos negativos sobre Salvador Sociedade Online

Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, afirmou em entrevista ao Conexão Sociedade, com Jéssica Smetack, nesta terça-feira (26), que muitas experiências negativas de turismo na cidade são exageradas. Questionado sobre a imagem de Salvador como uma cidade violenta, ele ressaltou que a questão da segurança pública não afeta os principais pontos turísticos da capital baiana.

Para saber mais sobre a visão do diretor e entender melhor a realidade do turismo em Salvador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

