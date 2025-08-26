Diretor de Turismo considera exagerados os relatos negativos sobre Salvador
Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, afirmou em entrevista ao Conexão Sociedade, com Jéssica Smetack, nesta terça-feira (26), que muitas experiências negativas de turismo na cidade são exageradas. Questionado sobre a imagem de Salvador como uma cidade violenta, ele ressaltou que a questão da segurança pública não afeta os principais pontos turísticos da capital baiana.
