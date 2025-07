Divulgada lista de contemplados pelos programas CNH da Gente e CNH na Escola Foi divulgada hoje a lista dos 12 mil baianos selecionados pelos programas CNH da Gente e CNH na Escola. Além de poder consultar a... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h18 ) twitter

Foi divulgada hoje a lista dos 12 mil baianos selecionados pelos programas CNH da Gente e CNH na Escola. Além de poder consultar a lista pelo portal BA.GOV.BR, os contemplados também serão informados da seleção por mensagens no WhatsApp informado no ato da inscrição. 70% das pessoas selecionadas são do sexo feminino.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

