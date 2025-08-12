Dono da Ultrafarma é preso acusado de participar de esquema de corrupção O fundador e dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h38 ) twitter

Dono da Ultrafarma é preso acusado de participar de esquema de corrupção

O fundador e dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para desmontar um esquema de corrupção que, segundo as investigações, envolvia auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado. Ele foi encontrado em casa, numa chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

