Duas pessoas da mesma família morrem após receber descarga elétrica As vítimas foram eletrocutadas ao tocarem em uma cerca de arame farpado, no povoado de Barra do Umbuzeiro. Sociedade Online|Do R7 05/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas da mesma família morrem após receber descarga elétrica Sociedade Online

Duas pessoas da mesma família — um idoso de 71 anos e a nora dele, de 38 anos — morreram após receberem uma descarga elétrica no sábado (2), na zona rural da cidade de Sobradinho, no norte da Bahia. As vítimas foram eletrocutadas ao tocarem em uma cerca de arame farpado, no povoado de Barra do Umbuzeiro.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Senador é obrigado a usar tornozeleira eletrônica por ordem de Moraes

Dal Barreto relembra trajetória na política

PRF apreende fuzis que estavam sendo levados para Porto Seguro