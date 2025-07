“É uma dívida controlada”, afirma secretário de Planejamento sobre débitos do Estado Em entrevista ao Sociedade Urgente, o secretário de Planejamento da Bahia (Seplan) respondeu críticas do ex-prefeito de Salvador, ACM... Sociedade Online|Do R7 08/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h58 ) twitter

"É uma dívida controlada", afirma secretário de Planejamento sobre débitos do Estado

Na manhã desta terça-feira (8), em entrevista ao Sociedade Urgente, programa da Rádio Sociedade da Bahia apresentado por Adelson Carvalho, o secretário de Planejamento da Bahia (Seplan), Cláudio Peixoto, respondeu às críticas do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e falou sobre as dívidas do Estado.

Para saber mais sobre as declarações do secretário e a situação fiscal da Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

