EC Bahia volta suas atenções para o Brasileirão Após uma frustrante eliminação do Bahia nos Playoffs da Copa Sul-Americana para o América de Cali na Colômbia, o tricolor volta suas... Sociedade Online|Do R7 24/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EC Bahia volta suas atenções para o Brasileirão Sociedade Online

Após uma frustrante eliminação do Bahia nos Playoffs da Copa Sul-Americana para o América de Cali na Colômbia, o tricolor volta suas atenções mais uma vez para o campeonato brasileiro, onde encara a equipe do Juventude no próximo domingo (27) na Arena Fonte Nova, às 18h30. O Bahia se encontra na 6ª posição do Brasileirão com 25 pontos e dois jogos a menos, e precisa vencer para se manter na parte de cima da tabela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Vazamento expõe dados de chaves pix

MST invade estação federal na Bahia e cobra suspensão de acordo

Idosa recebe coração artificial após disputa na Justiça