Edital oferece 400 bolsas para professores coordenarem Clubes de Ciências na rede estadual Estão abertas as inscrições para o Edital de Concessão de Bolsas a Coordenadores de Clubes de Ciências, no âmbito do programa Bahia... Sociedade Online|Do R7 26/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edital oferece 400 bolsas para professores coordenarem Clubes de Ciências na rede... Sociedade Online

Estão abertas as inscrições para o Edital de Concessão de Bolsas a Coordenadores de Clubes de Ciências, no âmbito do programa Bahia Faz Ciência na Escola. A ação, voltada para professores da rede estadual de ensino, vai selecionar até 400 docentes para coordenar projetos científicos com estudantes da educação básica. As inscrições seguem abertas até o dia 8 de agosto, no site da fundação.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa oportunidade incrível!

Leia Mais em Sociedade Online:

Aposentados do INSS têm até novembro para aderir ao acordo e receber valores descontados

Plataforma para prevenções de desastres climáticos é lançada em Brasília

Suspeito de ataques contra bancos é morto em Salvador