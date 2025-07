Em Salvador, roubos de veículos caem 17,3% no primeiro semestre Blitze preventivas, ações de inteligência contra pontos de desmanche e uso da tecnologia influenciaram diretamente na queda das ocorrências... Sociedade Online|Do R7 06/07/2025 - 12h16 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h16 ) twitter

As Polícias Militar e Civil da Bahia informaram que a intensificação do trabalho conjunto resultou na diminuição de 17,3% dos roubos de veículos em Salvador. O dado foi divulgado neste domingo (6), pela Secretaria Segurança Pública do Estado (SSP).

Para mais detalhes sobre essa importante redução nos índices de criminalidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

