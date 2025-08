Embasa inaugura atendimento no SAC Uruguai A Embasa passa a oferecer atendimento no SAC Uruguai, no Bahia Outlet Center, a partir da próxima segunda-feira (4). Serão disponibilizados... Sociedade Online|Do R7 02/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 13h37 ) twitter

A Embasa passa a oferecer atendimento no SAC Uruguai, no Bahia Outlet Center, a partir da próxima segunda-feira (4). Serão disponibilizados 30 serviços, como alteração de titularidade, emissão de segunda via de conta, nova ligação e religação de água, além de inscrição na tarifa social e renegociação de dívidas. O atendimento será 100% por agendamento, feito pelo aplicativo ou portal www.ba.gov.br. A nova unidade tem capacidade para realizar até 2,2 mil atendimentos por mês.

