Encceja 2025: prazo para justificar ausência em 2024 termina hoje De Agência Brasil Termina nesta sexta-feira (28), às 23 horas e 59 minutos, o prazo para as pessoas interessadas em participar gratuitamente... Sociedade Online|Do R7 28/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h06 )

Termina nesta sexta-feira (28), às 23 horas e 59 minutos, o prazo para as pessoas interessadas em participar gratuitamente do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), da edição de 2025, justifiquem suas ausências, caso tenham faltado às provas do Encceja no ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações sobre o Encceja 2025!

