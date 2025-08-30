Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Engenheiro é preso acusado de agredir esposa e atear fogo em casa

Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, engenheiro civil, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29),...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Engenheiro é preso acusado de agredir esposa e atear fogo em casa Sociedade Online

Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, engenheiro civil, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29), acusado de agredir a companheira e atear fogo na casa onde eles moravam, no bairro Dom Avelar, em Salvador.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.