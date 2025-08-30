Engenheiro é preso acusado de agredir esposa e atear fogo em casa
Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, engenheiro civil, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29), acusado de agredir a companheira e atear fogo na casa onde eles moravam, no bairro Dom Avelar, em Salvador.
