Engenheiro é preso acusado de agredir esposa e atear fogo em casa Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, engenheiro civil, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29),... Sociedade Online|Do R7 30/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h37 )

Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, engenheiro civil, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29), acusado de agredir a companheira e atear fogo na casa onde eles moravam, no bairro Dom Avelar, em Salvador.

