Entenda o que faz um secretário de governo na prefeitura Em entrevista ao Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), falou sobre as atribuições... Sociedade Online|Do R7 27/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h58 )

Em entrevista ao Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), falou sobre as atribuições do cargo que ocupa na gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e fez questão de destacar a natureza multifuncional da função.

Para saber mais sobre as funções e desafios enfrentados pelo secretário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

