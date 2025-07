Equipe baiana vence categoria de drones na RoboCup A Bahia conquistou o topo do pódio na RoboCup 2025, o maior campeonato de Robótica e Inteligência Artificial do mundo. A equipe BahiaRT... Sociedade Online|Do R7 20/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 20/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Bahia conquistou o topo do pódio na RoboCup 2025, o maior campeonato de Robótica e Inteligência Artificial do mundo. A equipe BahiaRT, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), foi campeã na categoria “Flying Robots” (robôs voadores), que inclui drones programados para realizar missões como entrega de kits de primeiros socorros e busca por vítimas em áreas de difícil acesso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista! Leia Mais em Sociedade Online: Curso gratuito de gastronomia abre vagas em Salvador

Inscrições para o Enamed são prorrogadas até 30 de julho

Obesidade infantil cresce no mundo e exige atenção