Escola de Dança da UFBA abre inscrições para os Cursos Livres de Extensão A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), abriu inscrições para os Cursos Livres de Extensão em Dança, que acontecerão... Sociedade Online|Do R7 31/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h07 ) twitter

Escola de Dança da UFBA abre inscrições para os Cursos Livres de...

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), abriu inscrições para os Cursos Livres de Extensão em Dança, que acontecerão de abril a junho de 2025. As aulas estão previstas para começarem no dia 5 de abril, serão oferecidos diversos cursos de danças, além da oficina de Pilates. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 1° de abril no formulário virtual.

